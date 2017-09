Duizenden vliegtuigen Ryan Air gaan niet, reizigers moeten rekening houden met geannuleerde vluchten

EINDHOVEN - Reizigers die vanaf Eindhoven Airport met luchtvaartmaatschappij Ryan Air vliegen, moeten er rekening mee houden dat hun vlucht wordt geannuleerd. Marieke Croitoru van het vliegveld laat weten dat er deze week bijvoorbeeld al drie geannuleerde vluchten zijn. In totaal vallen er duizenden vluchten uit in de komende weken, laat Ryan Air per mail weten.

“Wij hebben momenteel alleen doorgekregen welke vluchten er deze week worden geannuleerd. Meer weten wij ook nog niet”, zegt Marieke Croitoru van Eindhoven Airport maandag verontschuldigend tegen Omroep Brabant. Volgens de woordvoerder van het vliegveld is het nog onduidelijk hoe de komende weken eruit zien maar dat er vluchten uitvallen, is zeker.



Duizenden vluchten vliegen niet

Per mail reageert Ryan Air dat ze ’40 tot 50 vluchten per dag annuleren voor de komende zes weken’. Om welke vluchten het dan precies gaat, is zowel bij Eindhoven Airport als bij Ryan Air nog niet bekend. Op maandag ligt er namelijk een ‘lijst met geannuleerde vluchten’ klaar tot en met woensdag.



Op de langere termijn is het daarom nog volledig onduidelijk welke vluchten niet de lucht in gaan. Marieke Croitoru van Eindhoven Airport raadt vooral aan om contact op te nemen met Ryan Air en de site van het bedrijf in de gaten te houden.

De vluchten van en naar Eindhoven Airport die deze week worden geannuleerd:



Van en naar Bologna

19/09: Vlucht FR 787, 17:50 uur naar Bologna

19/09: Vlucht FR 788, 15:40 uur naar Eindhoven



Van en naar Porto

20/09: Vlucht FR 7472, 09:25 uur naar Porto

20/09: Vlucht FR 7473, 13:25 uur naar Eindhoven



Van en naar Londen

21/09: Vlucht FR 9273, 18:25 uur naar Londen

21/09: Vlucht FR 9274, 21:00 uur naar Eindhoven