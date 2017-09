In herfstvakantie geen treinen Tilburg-Den Bosch vanwege werk aan spoor

TILBURG / DEN BOSCH - Reizigers tussen Tilburg, Boxtel en Den Bosch kunnen in de herfstvakantie niet de trein pakken. ProRail kondigde maandag aan dat ze tussen 14 en 22 oktober werken aan een grote spoorvernieuwing, waardoor er geen treinen rijden tussen de drie steden.

NS zet vervangende bussen in. De verwachte vertraging voor reizigers is vijftien à dertig minuten.



Grootschalige vernieuwing

Het gaat om een grootschalige vernieuwing van wissels en sporen op deze trajecten. Ook zullen de stations Tilburg Universiteit en Oisterwijk worden opgeknapt. ProRail heeft in overleg met reizigers- en goederenvervoerders ervoor gekozen een aantal grote werkzaamheden uit te voeren in de herfstvakantie omdat er dan minder reizigers zijn, is de toelichting van de spoorbeheerder.



Breda

Ook reizigers van Tilburg naar Breda zullen hinder ondervinden, maar dat beperkt zich tot het opschorten van het treinverkeer op 14 oktober.