Voetballer (26) Helmondia overleden nadat hij tijdens rust in elkaar zakte

EINDHOVEN - De 26-jarige voetballer van SC Helmondia die zondag tijdens een wedstrijd van het vierde in elkaar zakte, is zondagnacht in het ziekenhuis overleden. Dit laat bestuurslid Harm van Stiphout van de club maandagochtend aan Omroep Brabant weten.

De voetballer ging enkele minuten na het rustsignaal van de wedstrijd tegen het derde van SPV in Vlierden even zitten omdat hij zich niet lekker voelde. Vlak daarna zakte hij in elkaar. Zijn hart stond stil. Zondag liet de club al weten dat de situatie ernstig was.

Teamgenoten en een speler van tegenstander SPV hebben de voetballer nog gereanimeerd. Vervolgens werd hij naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Daar werd hij kunstmatig in coma gehouden.

Team bij elkaar

Zondag besloot de club uit Helmond alle activiteiten al af te gelasten. Dat geldt ook voor de trainingen die voor maandag gepland staan. Het team van de voetballer komt maandagavond op de club bij elkaar. Hierbij zal het bestuur van SC Helmondia volgens Van Stiphout aansluiten.

Van Stiphout benadrukte maandag nogmaals de goede zorg van de leden van SPV.