Man valt op hek en zit uur lang vast, hulpdiensten redden de ongelukkige kerel

SCHIJNDEL - Op zo'n manier vallen dat je met je knie in een hek vast blijft zitten. Het gebeurde afgelopen weekend bij een man uit Schijndel. De politie, ambulance en brandweer rukten erop uit om hem uit zijn benarde situatie te redden.

Hoe het kon gebeuren, is niet precies duidelijk. Maar ontzettend onplezierig is het zeker. Een 42-jarige man viel op zo’n manier dat de achterzijde van zijn knie in de punt van een ijzeren hek vast kwam te zitten.

Muurvast in het hek

De kerel zat zo muurvast in het hek dat de politie en de brandweer erop uit trokken om de man te bevrijden. Dat lukte na één uur. Waarschijnlijk heeft het metalen hek flink wat schade opgeleverd aan het been van de man. Het is niet precies duidelijk hoe ernstig de man eraan toe was. De ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht.