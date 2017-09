Iedereen houdt van boswachter Floris (22) omdat die pleit voor buitenspelen

PRINSENBEEK - Hij werd uitgeroepen tot 'held van de dag' in het Jeugdjournaal, werd op social media door bekenden en onbekenden overladen met complimenten en zag zijn positieve reactie op een boomhut in diverse media terugkomen. Boswachter Floris Hoefakker blikt terug op een bizare week.

Hoefakker kwam in het nieuws met zijn leuke reactie na het ontdekken van een door kinderen gemaakte boshut in het Liesbos bij Prinsenbeek. De 22-jarige boswachter - die pas in augustus is aangesteld in de regio Breda - verwijderde het bouwwerk niet, maar liet een boodschap achter voor de jeugd.



Hij complimenteerde de kinderen via een papier met hun 'ontzettend mooie hut'. "Eigenlijk mag het niet, maar de boswachter laat hem staan als jullie bouwen met natuurlijke materialen, takken gebruiken die op de grond liggen, afval netjes opruimen, de schommels en ladder weghalen en niet hoger bouwen dan anderhalve meter." En hij gaf de kinderen nog een tip: "Ga heel veel buitenspelen!"



'Eindelijk weer eens iemand die het snapt'

Stephanie van der Zanden was een van de vele mensen die reageerden op Hoefakkers actie. Ze hoopt dat meer kinderen weer lekker de bossen in gaan en gaan bouwen zoals zij dat vroeger deed. "Ze leren met een middagje bos meer dan een week op de iPad", benadrukt ze.



"Eindelijk weer eens iemand die het snapt", complimenteerde Marcel de Wit de boswachter.



"Een superactie", noemde Monique Reinders het. Ze vertelt over haar zevenjarige zoontje dat vorige week in de regen met een stel vrienden een hut had gemaakt in de gemeentetuin. "Ze zagen eruit! Maar echt genieten om hen zo te zien. Ze zouden zo teleurgesteld zijn wanneer alles afgebroken zou zijn wat ze hadden gebouwd. Top van boswachter Hoefakker!"



Balans

"Deze boswachter snapt het helemaal", vindt Sander Houben ook. "Het bouwen van een boshut is goed. Als kids bouwen leuk blijven vinden, heb je er met een beetje geluk in de toekomst een bouwvakker in spe bij. En buiten bezig zijn is goed voor de gezondheid en ook voor de ouders aangezien die dan ook naar het bos gaan en dan - hopelijk - uiteindelijk de natuur gaan respecteren."



Afke Prins spreekt van een 'strakke actie' van Hoefakker en noemt 'een mooi voorbeeld voor andere boswachters'.



"Boswachter zijn gaat om het vinden van de juiste balans tussen beschermen, beleven en benutten", reageerde een woordvoerder van Staatsbosbeheer. 'Boswachter Floris heeft dat hier uitstekend gedaan.'



Tienduizend likes

"De reacties zijn overweldigend", blikt Hoefakker terug. "Dit was helemaal niet mijn intentie. Ik had verwacht dat puur mensen uit de buurt mijn tweet zouden lezen. Ik had vijftig tot honderd volgers op Twitter. Daar zijn er nu driehonderd bijgekomen. Toen ik op Facebook keek, stond de teller donderdag in no-time op tienduizend likes en hadden driehonderd mensen gereageerd, allemaal positief. Ik was overdonderd toen ik al die leuke reacties las. "



Ook veel collega's vonden het hartstikke leuk. "Helemaal omdat ik pas twee maanden als boswachter werk. Het is leuk dat het beroep boswachter nu zo positief in het nieuws is gekomen."



Schommels

De kinderen die hij had aangeschreven, reageerden ook nog. Niet vol trots omdat ze hun hut hadden teruggezien in de media, maar omdat ze een serieuze vraag hadden. "Ze wilden weten waarom ze de schommels moesten weghalen", vertelt Hoefakker. "Toen heb ik uitgelegd dat reeën verstrikt kunnen raken in zulke schommels en dat de situatie veilig moet zijn."