Zeeuwse coffeeshop aast op Roosendaal, verboden terrein voor hasjverkopers

Coffeeshop High Life in Goes denkt aan een filiaal in Roosendaal. (Foto: Floyd Aanen)

ROOSENDAAL - Legaal een jointje kopen in Roosendaal, een Zeeuwse coffeeshophouder hoopt dat dat over een tijdje weer kan. Sinds 2009 is er geen coffeeshop meer te vinden in Roosendaal. Een besluit van de gemeenteraad. Als het aan een coffeeshopeigenaar uit Goes ligt, komt daar verandering in.

De aanvraag voor een vergunning ligt inmiddels ter beoordeling bij de gemeente.



In Roosendaal is al jaren geen coffeeshop meer te vinden, de drugsoverlast in de grensgemeente is sindsdien alleen maar toegenomen. Afgelopen zomer bleek dat van heel Nederland de inwoners van Roosendaal de meeste overlast hebben van drugsgebruik en drugshandel.

Reden voor Coffeeshop High Life in Goes om de stoute schoenen aan te trekken en de gemeente Roosendaal over de streep proberen te trekken. Bedrijfsleider Tolga Sen denkt dat zijn zaak een goede kans maakt. "Onze shop heeft in Goes heeft zich bewezen en ik denk dat het concept het in Roosendaal ook goed kan doen."Wat maakt zijn shop dan zo bijzonder? "We hebben een goede samenwerking met de gemeente en handhaving. We houden een oogje in het zeil in de buurt en zijn gewoon een net bedrijf", legt de bedrijfsleider uit. Hij denkt dat met de komst van een coffeeshop een groot deel van de straathandel en overlast opgelost kan worden.

'Er is behoefte aan een veilig verkooppunt'

Ook cannabisorganisatie WeSmoke is enthousiast. "Je merkt in Roosendaal dat er bij de consumenten een grote behoefte is aan een veilig verkooppunt", meent Dimitri Breeuwer van WeSmoke. "High Life voldoet ook aan de eisen die het Nederlandse gedoogbeleid aan shops stelt."



Coffeeshops zijn de afgelopen jaren flink veranderd. "Sinds 2009 zijn er steeds meer maatschappelijk verantwoorde coffeeshops", beweert Breeuwer. "De tijd van louche shops is voorbij. Er wordt steeds vaker gewerkt met gecertificeerd personeel. Het zijn transparante ondernemingen."

Lokale verkiezingen

In juni deed coffeeshop High Life ook al een vergunningaanvraag bij de gemeente. Die eerste aanvraag werd afgekeurd. Bedrijfsleider Sen denkt dat zijn tweede aanvraag wel kans van slagen heeft. "Er komen weer gemeenteraadsverkiezingen aan in maart. Ik hoop de lokale politiek nu wakker te kunnen schudden."



De jongerenraad van Roosendaal liet eerder al weten dat ze een nieuwe shop willen in de stad.