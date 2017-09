Beroerd PSV heeft geluk gehad, zeggen Willy en René: 'Het zakte in elkaar als een kaartenhuis'

EINDHOVEN - Dat PSV zondag met 1-0 van Feyenoord won, is volgens Willy en René van de Kerkhof meer geluk dan wijsheid. “Het leek wel alsof wij met negen man speelden”. En dat Luuk de Jong mogelijk de komende wedstrijden is uitgeschakeld, is volgens de broers behoorlijk balen.

Dat de Rood-witten zondag van de club uit Rotterdam wonnen, komt vooral door de eerste helft, zeggen de Willy en René van de Kerkhof maandag tegen Omroep Brabant. Het tweede deel van de wedstrijd ging ronduit slecht. “De tweede helft zakte PSV als een kaartenhuis in elkaar”, legt René uit. “De eerste helft was prima. Maar die tweede helft, daar moet toch iets aan gedaan worden. Onbegrijpelijk dat ze zo in elkaar zakken.”

'We hebben geluk gehad'

Daar sluit Willy van de Kerkhof zich volledig bij aan. “Inderdaad. Een geweldige eerste helft, al zie je dan toch dat er verbloemd wordt wat voor een slechte achterhoede wij hebben”, zegt Willy. “Maar in de tweede helft leek het wel alsof wij met negen man speelden. PSV was helemaal niet bij macht om Feyenoord druk op te leggen. We hebben geluk gehad dat Jeroen Zoet geweldig stond te keepen.”

Zware wedstrijden te wachten

Kortom, volgens de broertjes Van de Kerkhof speelde PSV in de tweede helft nog bar slecht. Met het oog op de toekomst moet er volgens hen nog veel gebeuren. Dat PSV-spits Luuk de Jong zwaar geblesseerd raakte, is met het oog op de toekomst ook niet bepaald positief. “Luuk ligt er waarschijnlijk een paar weken uit en dat is natuurlijk ontzettend vervelend”, zegt René van de Kerkhof. “Er ligt een zware wedstrijd te wachten tegen FC Utrecht. Dan moet het toch gebeuren en dan missen we Luuk.”