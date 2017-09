Zuur begin van de werkweek: pakketbezorger beroofd van bestelbus met 170 pakjes

BREDA - Slechter kon de werkdag voor pakketbezorger Robbert Huijsmans vandaag niet beginnen. Maandagochtend werd hij in Breda bestolen: een dief ging ervandoor met zijn bestelbus bomvol pakketjes. "Het lijkt alsof ik in een slechte grap ben beland", zegt de bezorger tegen Omroep Brabant.

Net als altijd begint de 28-jarige Huijsmans op deze eerste werkdag van de week zijn bezorgroute in stadsdeel Haagse Beemden. In totaal staan er 104 adressen op zijn schema, met als laatste plek een straat in Teteringen.



Kort nadat hij zijn Mercedes Sprinter bij het distributiecentrum van DPD heeft geladen met maar liefst 170 pakketjes, maakt hij zijn eerste stop bij een huis in de Bredase straat Spank.



Draaiende motor

"Ik zette de bestelbus aan de kant en liet de motor draaien. Dat doen pakketbezorgers wel vaker, omdat het vanwege de tientallen bezorgadressen niet te doen is altijd de motor af te zetten en de bus af te sluiten", legt Huijsmans uit.



Robbert pakt nietsvermoedend het eerste pakketje achter uit zijn bestelbus en loopt naar de voordeur. De bewoner neemt zijn bestelling aan en zet zijn handtekening op de computer van de berzorger. En dan gaat het gigantisch mis.



'Ik dacht aan een grap'

"Ik draaide mij vervolgens om en wilde naar de bus lopen. Op dat moment kon ik mijn ogen niet geloven. De bus was weg. En ik heb 'm helemaal niet horen wegrijden", zegt de bezorger die nog altijd onder de indruk is van de diefstal.



"Ik ben nog naar het einde van de straat gelopen. Ik dacht dat iemand misschien een grap met mij had uitgehaald, maar dat was helaas niet het geval."



iPhones gestolen

Huijsmans belde meteen de politie. Agenten hebben de zaak ter plaatse onderzocht. Onder de pakketjes zaten zeker 24 iPhones die naar een reparatiebedrijf moesten. "Het zou zomaar kunnen dat de daders erop hebben liggen loeren", denkt Robbert. De bezorger heeft aangifte gedaan.



Wie achter de diefstal zit, is niet bekend. De aanwijzingen zijn summier. Op bewakingsbeelden die zijn gemaakt met een camera van een straatbewoner is te zien dat iemand met de bus richting het Laagbos wegrijdt. Hoe de verdachte eruit ziet, is onduidelijk. Wel valt op dat iemand met zijn fiets achter de bestelbus aanrijdt. "Mogelijk heeft die persoon iets gezien."



Zoektocht

Huijsmans, die sinds 2015 pakketjes bezorgt voor de DPD-vervoerder uit Etten-Leur is door zijn baas opgevangen. "Die vindt het echt enorm zuur voor mij."



Mensen die weten waar de bus is of hem ergens zien rijden, kunnen contact opnemen met de politie. De bezorger is maandag zelf ook een zoekactie begonnen naar de bestickerde witte bestelbus.



Dumpplekken

Het voertuig met het kenteken VD-521-F was helaas niet uitgerust met een track and trace-systeem. "Ik weet dat er wat dumpplekken in Breda zijn. Daar gaan we maar eens kijken in de hoop 'm te vinden", aldus Huijsmans.