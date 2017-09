19.5 jaar cel voor Tilburgse drugsbaron Zekeriya K.

AMSTERDAM - De rechter heeft 19.5 jaar cel opgelegd aan de 46-jarige drugsbaron Zekeriya K. uit Tilburg. Hij is veroordeeld voor de mislukte liquidatiepoging in de Kapelmeesterlaan in Tilburg in 2012. Ook kreeg hij de straf omdat hij leider was van een grote criminele organisatie die handelde in soft- en harddrugs.

In het onderzoek naar de liquidatiepoging kwam justitie de drugsbende op het spoor.



Zeventien verdachten de cel in

Justitie eiste 20 jaar cel tegen hoofdverdachte K. Hij is veroordeeld voor poging tot moord, hij was de opdrachgever voor de schietpartij. In totaal zijn er zeventien verdachten veroordeeld. Ze kregen celstraffen tussen de 9 maanden en 19.5 jaar.



De schutter van de Kapelmeesterlaan kreeg dertien jaar gevangenisstraf. Het slachtoffer moet ook twee jaar de cel in. Hij exporteerde harddrugs.



Groot onderzoek Kapel afgerond

Naast de celstraffen zijn er ook nog negen mensen veroordeeld tot een taakstraf omdat ze betrokken waren bij een hennepkwekerij. Twee verdachten werden vrijgesproken.



Met de veroordelingen is het grote drugsonderzoek Kapel afgerond. Vanwege de veiligheid vond de rechtszaak plaats in de beveiligde rechtbank in Amsterdam.