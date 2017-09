'Leen Bakker stuntte al eerder met spotgoedkope hoogslaper'

BREDA - Woonwarenhuis Leen Bakker heeft ook vorig jaar op zijn webshop een hoogslaper tegen een bodemprijs aangeboden en die ook geleverd. Dat zegt Chizki Loonstein van het Amsterdamse juridisch adviesbureau Aliter Melius. In Breda diende maandag het kort geding dat hij namens meer dan 1000 klanten had aangespannen tegen Leen Bakker.

De klanten bestelden eind juli op de webshop van Leen Bakker een hoogslaper voor 24,95 euro, die was afgeprijsd van 319 euro.



Systeemfout

Volgens de woonwinkelketen uit Raamsdonksveer ging het om een systeemfout op de internetsite. Maar volgens Loonstein stunt Leen Bakker wel vaker met bodemprijzen, vorig jaar zelfs met hetzelfde product. Bij de rechtszaak werden e-mails overlegd van de factuur waaruit dit blijkt. De klanten die eind juli hun bed bestelden eisen dat Leen Bakker ook nu levert.



Loonstein probeerde begin augustus om met Leen Bakker tot een regeling te komen, maar dit mislukte. De rechter in Breda doet over twee weken uitspraak.