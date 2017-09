Afscheid van Jermaine moet een 'feest' worden met hopelijk een stoet door Tilburg

TILBURG - Het afscheid van Jermaine de Wind (27) uit Tilburg vindt zaterdagmiddag plaats in een uitvaartcentrum in de Reeshof in Tilburg. Hij overleed donderdag. Het is de bedoeling dat er voorafgaand een afscheidsstoet plaatsvindt.

Jermaine overleed donderdag aan de gevolgen van hersenkanker. De Tilburgse fitnessinstructeur raakte landelijk bekend door een crowdfundingsactie voor een behandeling in Amerika. Hij had acht tumoren in zijn hoofd en artsen in Nederland konden niks meer voor hem doen.



Honderden mensen worden verwacht bij de openbare afscheidsdienst. Als het lukt, wordt zaterdag rond twaalf uur een stoet georganiseerd die langs zijn huis naar het uitvaartcentrum trekt. "Dit is nog niet zeker, maar we willen het wel heel graag", vertelt zijn vriendin Lisette van Dijk.



Feest

"Het moet een grote stoet worden, die met veel bombarie door de straat trekt. Zo was Jermaine zelf ook", vervolgt Van Dijk. "Jermaine heeft veel mensen ontmoet. Ik krijg dagelijks nog honderd berichten van mensen die me steunen." Volgens haar moet het afscheid 'een feest' worden met veel eten en vrolijke muziek.

Ook komt er een condoleanceregister, de locatie hiervan is nog niet bekend.

Boekpresentatie

Jermaine schreef samen met Ineke van Pelt een boek. Dat boek zou maandag worden gepresenteerd. Gehoopt werd, dat hij dit zelf nog kon meemaken. Dit mocht niet zo zijn. De presentatie wordt donderdag of vrijdag alsnog gehouden.



De familie verspreidt zo snel mogelijk een aankondiging voor het afscheid en de boekpresentatie.