Michael van Gerwen en Phil Taylor blijven elkaar irriteren op het podium

VLIJMEN - De wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Phil Taylor van zondag was er een om naar uit te kijken. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee topdarters sinds eind juli en een verbale strijd die de twee uitvochten. Taylor won de wedstrijd (10-9), maar liet zich tijdens de wedstrijd van een mindere kant zien.

Taylor gaf Van Gerwen eind juli een pak slaag op het podium, op de World Matchplay was de Engelsman met 16-6 te sterk. Na afloop was Taylor kritisch op Mighty Mike, hij gaf aan dat Van Gerwen volwassen moest worden.



Van Gerwen was duidelijk in zijn reactie. "Hij zal alles doen om me uit m’n spel te halen omdat hij weet dat ‘ie anders toch niet van me kan winnen." De voormalig nummer één van de wereld deed tijdens de wedstrijd inderdaad alles om Van Gerwen uit zijn spel te halen, hij imiteerde Van Gerwen en noemde hem 'mental'.



Taylor liet zich ook gaan toen duidelijk was dat Van Gerwen uitgeschakeld was. Na het pakken van zijn achtste leg begon hij even te dansen op het podium, terwijl de wedstrijd nog niet ten einde was.Tijdens een van de onderbrekingen zou Michael van Gerwen bij de PDC hebben geklaagd over Taylor, die aan het kleine tafeltje op het podium aan de dartspullen van Van Gerwen zou hebben gezeten. "Michael van Gerwen praat onzin, ik heb niets van zijn spullen aangeraakt", zei Taylor tegen de BBC.