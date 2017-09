Tilburgse automobilist botst voor ogen agent op geparkeerde auto en rijdt door

TILBURG - Een 35-jarige Tilburgse automobilist reed zondagnacht in de Marconistraat zonder licht en voor de ogen van twee agenten tegen een geparkeerde auto en reed vervolgens door. Toen de agenten hem even later inrekenden bleek dat hij geen rijbewijs had en teveel alcohol gedronken had.

De agenten waren in de straat omdat er een ruzie was bij een huis. Daar was de bijrijder van de verdachte bij betrokken.



Ruk aan het stuur

Volgens de verdachte vertrok hij met zijn vriend na de ruzie. Omdat die bijrijder een ruk aan het stuur gaf, botste hij tegen de geparkeerde auto. Omdat hij dacht dat hij de wagen maar lichtjes raakte, reed hij door.