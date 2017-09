Junior Songfestivaltalenten Max en Jannes timmeren al jaren aan de weg

EINDHOVEN - Het Brabantse land heeft al heel wat zangtalenten voortgebracht. Sinds zaterdag hebben we er weer twee bij. Max Mies (14) uit Roosendaal en Jannes Heuvelmans (14) uit Berkel-Enschot hebben met de boyband Fource de nationale finale van het Junior Songfestival gewonnen. Maar helemaal onbekend zijn de twee niet. Ze timmeren al jaren aan de weg.

Max en Jannes zongen in de finale met de twee andere jongens Ian en Niels twee nummers. ‘September Song’ van JP Cooper en 'There's Nothing Holdin' Me Back' van Shawn Mendes. De jury was erg lovend en riep de band uit tot winnaars. De vier jongens zongen voor het Songfestival nog niet met elkaar. Ze werden na hun solo-auditie pas bij elkaar gezet en zo was boyband Fource een feit.





Max en Jannes zijn geen onbekenden in de muziek en musicalwereld. Jannes brak al op 11-jarige leeftijd door met zijn rol in de muziek-theatervoorstelling 'De Kleine Blonde Dood'. Een aangrijpende voorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek van Boudewijn Büch. Jannes speelde de titelrol , namelijk die van Boudewijns zoon Mickey.

Een jaar later speelde hij opnieuw een hoofdrol in de Efteling musical ‘Pinokkio’. Een hoofdrol die hij afwisselend speelt met drie andere jongens. Een van hen is Max Mies. Max timmert dus al ook al aardig wat jaren aan de weg. Hij deed dit jaar ook mee aan de The Voice Kids. Maar hij viel af in de battles.

Trotse scholen

Maar maandag was het voor de jonge sterren weer een gewone schooldag. Jannes zit op het Koning Willen II College in Tilburg. In de pauze werd hij even naar voren gehaald en toegesproken. En als het aan afdelingsdirecteur Kees Feskens ligt blijft het daar niet bij: “Ik hoop dat we de band hier op school kunnen krijgen voor een optreden. Dat zou geweldig zijn want we zijn natuurlijk harstikke trots op Jannes."

Max Mies zit op het Gertrudiscollege in Roosendaal. Daar wordt hij binnenkort in het zonnetje gezet. “We gaan zeker nog iets organiseren voor Max”, aldus Harry Meijers, afdeling directeur van de mavo. “Dit is een geweldige presentatie!”



Extra bijzonder vindt de directeur het dat Max de tweede leerling van het Gertrudiscollege is die de nationale finale van het Junior Songfestival wint. In 2011 won Rachel Traets uit Wouw. Zij werd overigens ook nog eens tweede in de Europese finale.

Brabantse succesen

Maar sowieso blijken Brabantse jonge zangtalenten en het Junior Songfestival een goede combinatie te zijn. Ralf Mackenbach en OG3NE vertegenwoordigden ons land de afgelopen jaren al eens bij het Junior Eurovisie Songfestival. Ralf won die wedstrijd ook. De zussen uit Fijnaart traden afgelopen voorjaar op tijdens het 'grote' Eurovisie Songfestival met het nummer Lights and shadows.

Het is nu aan de boyband Fource om voor internationaal succes te gaan. Het viertal neemt het op 26 november in Georgië op tegen de winnaars van vijftien andere landen.