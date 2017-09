Huldiging wereldkampioen Etienne Bax hier LIVE te volgen

BERGEIJK - Etienne Bax werd zondag voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen zijspancross. De Bergeijkse coureur wordt maandagavond om zeven uur gehuldigd op de Markt in Bergeijk. De huldiging is hier live te bekijken.

Bax werd zondag samen met bakkenist Nicolas Musset op een bijzondere manier wereldkampioen. Hij viel in de eerste manche zelf uit met motorpech. Omdat rivaal Valentin Giraud niet bij de eerste zeven eindigde werd Bax voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen.



Twee jaar geleden werd Bax ook wereldkampioen. Bij die huldiging waren toen 'enkele honderden' mensen aanwezig.