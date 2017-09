Anja won 6 ton maar blijft nuchter: 'Ik was vanochtend gewoon om negen uur op mijn werk'

LAGE ZWALUWE - 623.000 euro! Ze zullen maar met zo'n cheque voor je deur staan. Dat is precies wat er zondagavond gebeurde in Lage Zwaluwe. in de Dokter Dooremansstraat vielen negen mensen in de prijzen. De grote winnaar van de avond was Anja, zij won dus meer dan zes ton. Een prachtig bedrag, maar Anja blijft er nuchter onder.

Toen Winston Gerschtanowitz van de Nationale Postcode Loterij het bedrag bekendmaakte, was haar eerste reactie: "We blijven morgen thuis! Dat was het eerste wat in me opkwam. Maar ik werk in de zorg en ik kan mijn klanten en collega’s niet alleen laten. Ik ben vanmorgen gewoon om negen uur begonnen”, lacht ze. Ontslag nemen doet ze ook niet. “Nee joh, wat moet ik met die vrije tijd?”





Overdonderd door wat er gebeurde vroeg Anja zondagavond in de live tv-uitzending: “Is dit echt?” En het is nog steeds niet helemaal doorgedrongen. “Het is heel raar, maar wel heel leuk”, zegt ze. “Maar ik ben vannacht wel even uit bed gegaan om te kijken of het koffertje er nog stond.”

Lekker uit eten

Anja’s telefoon gaat de hele dag al. “Iedereen belt en stuurt berichtjes.” Zo ook goede doelen en oude bekenden. “Ze vinden me allemaal leuk en aardig nu, maar ik ga daar niet op in”, zegt ze. “Ik ga goed nadenken waar ik het aan ga uitgeven. Eerst lekker uit eten, m’n kinderen willen allebei een nieuwe telefoon en misschien ga ik op zoek naar een ander huisje.”





Niet alleen Anja won een flinke prijs, acht mensen met dezelfde postcode kregen een cheque van 77.000 euro. Zo ook Frits van Strien. Hij is er reuzeblij mee, maar weet nog niet waar hij het geld aan gaat uitgeven. “Ik ben net op vakantie geweest en m’n auto doet het nog. Ik ga er dus eens goed over nadenken waar ik het aan uit ga geven.”