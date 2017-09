Drie geschorste leerlingen definitief van school gestuurd na vechtpartij in Breda

TETERINGEN - De vmbo-school Scala in Teteringen heeft drie geschorste leerlingen definitief van school gestuurd. Dat heeft de directeur van de school tegen het Brabants Dagblad gezegd.

De drie veertien en vijftienjarige jongens waren betrokken bij een massale vechtpartij zo'n anderhalve week geleden in Breda.



Daarbij werd een 13-jarige jongen van het Newmancollege in Breda in elkaar geslagen door een grote groep jongeren. Op social media gingen beelden rond van de vechtpartij.



'Opleiding boven hun niveau'

Volgens directeur Kees van Steen van Scala zat het er al aan te komen dat de drie jongens van school zouden gaan.



Tegen de krant zegt hij dat de school al langer het idee had dat de opleiding boven hun niveau was. "We waren daarom al eerder aan het kijken of een andere school voor deze drie wellicht een betere oplossing is. De vechtpartij heeft dat versneld.''



Het Newmancollege stuurde vorige week vrijdag al een 13-jarige leerling van school vanwege de vechtpartij.