Vrouw valt haar man aan met twee messen als hij zijn koffer met kleren komt ophalen

ETTEN-LEUR - Een agressieve vrouw in Etten-Leur ging zondagavond haar man te lijf met twee messen. Volgens de 43-jarige man woonden ze niet meer samen vanwege relatieproblemen. Zondagavond was hij naar het huis van zijn vrouw gekomen omdat hij hoorde dat er een koffer met zijn kleren in de voortuin lag.

Toen hij gehurkt bij de koffer zat, kwam de 38-jarige vrouw met twee messen in haar handen op hem af gerend. Ze viel en vervolgens hebben een buurman en de vader van de man de messen afgepakt.



Gillen, schreeuwen en schoppen

Toen de politie bij het huis aankwam vertelde de vrouw dat ze op de grond geduwd was. Ambulancepersoneel heeft een wond op haar hoofd verbonden. Toen de politie haar vervolgens mee wilde nemen ging ze compleet door het lint.



Ze gilde, schreeuwde en schopte een van de agenten een aantal keer tegen zijn been. Ze is in de cel gezet.