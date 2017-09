Getuige zei dat ze mannen zag die caravan in brand staken, maar sindsdien is ze spoorloos

BOXTEL - Een vrouw en haar hond zijn in de vroege ochtend van 18 juli ternauwernood ontsnapt uit een brandende caravan in Boxtel nadat twee mannen die in de vlammen hadden gezet. De politie zoekt getuigen die iets meer kunnen vertellen over de toedracht, de daders en het motief voor het misdrijf op camping Denneoord.

De politie zoekt in het bijzonder naar een getuige die het slachtoffer aansprak nadat ze uit de caravan was ontsnapt. Terwijl het slachtoffer met een tuinslang de vlammen probeerde te doven, sprak een vrouw haar aan. Zij vertelde dat ze eerder twee mannen had gezien en dat de brand was aangestoken. Van deze getuige is naderhand echter niets meer vernomen.

Poging tot moord

Omdat beide uitgangen van de caravan in vlam waren gezet, gaat de politie niet uit van zomaar een brandstichting maar een poging tot moord. Over het motief tast de politie nog in het duister. Daarom worden getuigen gezocht die daarover mogelijk wat meer kunnen vertellen.

Het misdrijf vond rond half een ’s nachts plaats op camping en chaletpark Dennenoord. Dat ligt in het buitengebied van Boxtel. Volgens de politie heeft het slachtoffer veel geluk gehad dat ze aan de vlammen wist te ontsnappen. Dat het vuur niet is overgeslagen naar andere caravans en chalets heeft veel erger voorkomen.



Mensen die meer weten over de zaak, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.



Bureau Brabant schonk in haar uitzending van 18 september ook aandacht aan een srie inbraken in Hilvarenbeek, diefstal van drank in Dongen en oplichting met een betaalapp in Waalwijk.