'Gezinnen stonden te huilen bij de bagageband', Steef een van de gedupeerden annuleringen Ryanair

EINDHOVEN - Steef Heij zit nu lekker op Mallorca, maar dat leek vorige week zondag niet door te gaan. De 32-jarige Tilburger zag bijna zijn vakantie door de neus geboord worden. Hij zou vanaf Eindhoven Airport met Ryanair naar het eiland vliegen, maar de vliegmaatschappij annuleerde de vlucht op het laatste moment. En waarschijnlijk gaat dit de komende tijd vaker gebeuren.

Steef zat met zijn vrouw Kelly en hun 3-jarige dochtertje te wachten in de gate en hoorde eerst dat de vlucht vertraging had. “Het ging eerst om twee uur, daarna werd het opeens vier uur en vervolgens werd de hele vlucht gecanceld.”



Waarom kreeg de vakantieganger niet te horen. Hij moest het doen met een brief van Ryanair, in het Engels, waar alleen op stond dat de vlucht niet meer door ging en dat hij zijn geld kon terugkrijgen of een nieuwe vlucht kon boeken.



Geen informatie

“Sta je daar op het vliegveld. Het was vooral verschrikkelijk dat er niemand was die informatie kon geven of die uitlegde wat er nu eigenlijk gaande was”, vertelt hij. “Het was inmiddels ook na zessen en dan is Ryanair niet meer bereikbaar.”



Het werd de Tilburger al snel duidelijk dat een andere vlucht op korte termijn er niet in zat bij de vliegmaatschappij. “De eerstvolgende naar Palma de Mallorca ging pas anderhalve week later. Ik was ontzettend kwaad, maar bedacht me wel meteen dat ik een oplossing moest zoeken.”



Zijn vrouw zag het niet meer zitten, maar Steef legde contact met zijn ouders en die vonden een nieuwe vlucht voor het gezin. “Met TUI, voor de volgende dag. Helaas wel drie keer zo duur, maar dat was dan maar zo.” Er waren nog precies drie stoelen beschikbaar.



'Huilende mensen'

De vakantievierder denkt dat andere gedupeerden minder geluk hadden. “Op die andere vlucht anderhalve week later waren ook nog maar een paar stoelen beschikbaar. En voor de meesten was de vakantie dan al voorbij. Ik heb nog nooit zoveel mensen, kinderen en gezinnen zien huilen bij de bagageband”, zegt hij. “Moet je je voorstellen: heb je een heel jaar gespaard voor je vakantie en je dagen opgenomen. Breng je ze uiteindelijk thuis door.”



Volgens Steef zit iedereen dan ook nog eens met flinke kosten. “Je krijgt de tickets wel terug, maar wat denk je van het geld voor een accommodatie, huurauto of bijvoorbeeld het stallen van je auto bij het vliegveld? Ik ben zelf ook al zes- tot zevenhonderd euro extra kwijt. En voor de vliegtickets kreeg ik maar 165 euro terug.”



Waarschijnlijk hebben de komende tijd meer vakantiegangers dit soort verhalen. Reizigers die vanaf Eindhoven Airport met luchtvaartmaatschappij Ryanair vliegen, moeten er rekening mee houden dat hun vlucht wordt geannuleerd. De Ierse vliegmaatschappij schrapt duizenden vluchten vanwege stakingen van personeel en achterstallige vakanties van de bemanning.



'Ik hoop dat ik terug kom'

“Ik denk dat dit vorige week ook al speelde. Want er werd die dag ook een vlucht naar Bologna geannuleerd”, zegt Steef. “Ik weet wel dat ik nooit meer met Ryanair vlieg. Alleen woensdag dan nog. Want de terugvlucht is wel met Ryanair. Hoop ik dan tenminste.”