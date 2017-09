Kickbokser Nieky Holzken moet door blessure afzeggen voor Glory-gala, 'flink balen'

HELMOND - Nieky Holzken kan niet meedoen aan het Glory-gala op 30 september in Amsterdam. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. De kickbokser uit Helmond heeft een vervelende blessure aan zijn rechter scheenbeen en is hierdoor niet wedstrijdfit. Holzken en zijn team balen enorm, ook omdat veel fans al een kaartje hebben gekocht voor het duel.

De blessure is een flinke streep door de rekening van de Helmonder. Hij zou eerst in de ring treden tegen de Zwitser Yoann Kongolo maar die haakte eerder al geblesseerd af. Als vervanger werd Alim Nabiyev opgetrommeld. Maar nu is het duel van het programma gehaald omdat er op korte termijn geen geschikte kickbokser de plaats van Holzken kan overnemen.

Publiekstrekker

Er stond geen titel op het spel voor Holzken. Hij zou als een van de publiekstrekkers een duel uitvechten tijdens het gala. De Helmonder behoort tot de stal van Glory waar hij veelvoudig wereldkampioen was. Zijn laatste gevecht om de wereldtitel verloor hij afgelopen juni op punten. De jury wees toen zijn opponent Cedric Doumbé aan als winnaar. Dat besluit was omstreden.



Holzken en zijn team balen enorm dat het gevecht in Amsterdam niet door kan gaan. Ze hebben naar eigen zeggen er 'alles aan gedaan om fit in Amsterdam te verschijnen'. De kickbokser vindt het erg spijtig voor de vele fans die al een kaartje hebben gekocht voor zijn duel.

Schoonvader en trainer Sjef Weber laat weten dat Holzken ondanks zijn blessure stevig doorgaat met een aangepaste training. “Eigenlijk is rust het beste medicijn maar dan raakt hij conditioneel op achterstand en ligt hij er nog langer uit.” Weber en zijn pupil zetten nu alles op alles om het eerstvolgende gala te halen. Dat zal vermoedelijk begin december in Amsterdam zijn.