Stuntweek bij Domino's Pizza, maar dit was toch niet de bedoeling

VALKENSWAARD - Het is Stuntweek bij Domino's Pizza, maar dit was toch echt niet de bedoeling. Een bezorger botste maandagavond op de N69 in Valkenswaard achterop de auto voor hem. Gelukkig raakte bij het ongeluk niemand gewond, dus mogen we er de grap van inzien.

Na zijn 'stunt' haalde de brokkenmaker het bordje met de tekst 'Stuntweek' beschaamd van zijn bedrijfsauto, meldt een ooggetuige.

De pizzabezorger reed richting Eindhoven. Het ongeluk gebeurde rond zeven uur. De politie heeft de weg enige tijd afgezet. Beide voortuigen zijn weggesleept.