Wereldkampioen Etienne Bax over huldiging: 'Ik hoef geen bekers of prijzen, dit maakt het compleet'

BERGEIJK - Etienne Bax werd zondagmiddag wereldkampioen zijspancross. Genieten was er op zondag niet bij, maandag deed hij dat wel. De coureur werd gehuldigd in Bergeijk. "Dit maakt het wereldkampioenschap, hier doe ik het voor."

Bax pakte de wereldtitel, samen met bakkenist Nicolas Musset, terwijl hij zelf met motorproblemen langs de kant stond. Het maakte de zege iets minder mooi. "Maar uiteindelijk gaat het om de titel, die telt." Echt genieten heeft hij een dag later nog niet gedaan. "Op de dag zelf schud je duizenden handjes, je moet alles afbreken en weer naar huis rijden."



Een dag later is het ook weer druk. Het is racen van de ene naar de andere afspraak, letterlijk. Hij komt vaak net op tijd of iets te laat aan, Bax blijft er ontspannen onder. Iets na zes uur ontmoet hij burgemeester Arinda Callewaert. Ze geeft aan trots te zijn op hem, maar tegelijkertijd ook mee te leven met zijn moeder. "Het is toch niet zonder gevaar. Nooit aan een andere sport gedacht?"



"We zijn wel naar het voetbal geweest, maar alleen om te kijken", zegt Bax lachend, motorcrossen is hem met de paplepel ingegoten. Niet veel later stapt hij weer op, om naar het volgende adres te rijden. Bij zijn ploeg staat de motor met zijspan klaar, in de stromende regen.



De motor wordt nog even gepoetst voor de groep naar de Markt gaat. Bax wil het moment het liefst nog even uitstellen. "Hoe drukker het is, hoe beter. Nog even wachten." Op een livestream zien ze dat er al wel wat volk staat. "Nicolas, moet je zien. Zelfs met slecht weer, mooi hè." Bax zegt het met trots. Bergeijk is weer uitgelopen voor de wereldkampioen."Wat gaan we eigenlijk doen?" Bax weet nog niet wat de bedoeling is. Zijn motor staat op een pallet op een heftruck. "Hoog in de lucht ga je richting het plein, dan eraf en het podium oprijden", krijgt de coureur als uitleg van zijn monteurs. Hoewel hij liever wat later komt, staat hij ook te popelen om naar zijn fans te gaan.Met de auto gaat hij richting het plein. Na een paar minuten wordt hem duidelijk waarom er vanaf de start een piepgeluid klinkt. "Ik moet mijn gordel natuurlijk aandoen", zegt bijrijder Bax. "Dat ben ik niet gewend, op de motor heb ik die niet hè."Met veel vuurwerk en applaus komt Team Bax het podium op. De wereldkampioen dankt zijn fans, sponsors en team. Als hij zelf niet aan het woord is. kijkt hij naar de menigte op het plein. Hij geniet zichtbaar. Na lovende woorden van de burgemeester is het klaar op het podium. Daarnaast staan fans klaar om Bax te feliciteren en met hem en ploeggenoot Musset op de foto te gaan."Weer handjes schudden, maar dan heel anders. Dit maakt je echt wereldkampioen. Hier doe je het voor", zegt Bax terwijl hij naar het plein wijst. "Ik hoef geen bekers of prijzen, dit maakt het compleet. Dit was echt prachtig. Zelfs met het slechte weer zijn er veel mensen gekomen, hier kan ik echt van genieten."