Terreurverdachte aanslag Londense metro was recent nog bij familie in Brabant

EINDHOVEN - Een van de twee terreurverdachten van de bomaanslag afgelopen vrijdag in het Londense metrostation Parsons Green was recent nog in Brabant. Dat meldt een journaliste in dienst van de Arabische zender Al Aan op Twitter. Het gaat om de 21-jarige Yahyah F. die betrokken zou zijn geweest bij het maken van de bom.

De journaliste Jenan Moussa zegt dat ze met de familie van terreurverdachte Yahyah F. heeft gesproken. De 21-jarige man zou in juni nog in Brabant op visite zijn geweest tijdens het Suikerfeest, kort nadat zijn vader was overleden in een Egyptisch ziekenhuis.





Moussa sprak met de broer van de terreurverdachte, zijn vrouw en haar zus, die uit Syrië zijn gevlucht en asiel hebben gevonden in Nederland. Volgens Moussa is de familie geschokt door het bericht dat Yahyah is opgepakt. "Hij houdt van het Verenigd Koninkrijk, studeert er en zou nog geen vlieg kwaad doen."Om privacyredenen laat de journaliste alleen doorschemeren dat de familie in de provincie Brabant woont.De vermoedelijke dader van de terreuraanslag in Londen, afgelopen vrijdag, is een 18-jarige wees uit Irak, die als vluchteling was opgenomen in een pleeggezin. Zaterdagochtend wist de politie hem te arresteren in Dover, waar hij de veerboot naar het vasteland wilde nemen. Later op de dag arresteerden autoriteiten de 21-jarige Yahyah F. die mogelijk betrokken is geweest bij het maken van de bom.Bij de aanslag in de metro vielen tientallen gewonden onder wie enkele zeer ernstig.