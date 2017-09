'Geen racistische motieven bij vechtpartij Helmond Sport'

HELMOND - Supporters van Helmond Sport zeggen dat racisme geen rol speelde bij de vechtpartij van vrijdagavond na afloop van de wedstrijd tegen Jong Ajax. De zaakwaarnemer, vader en broer van speler Mees de Wit van de Amsterdamse club werden na afloop van het duel belaagd. Zaakwaarnemer Stefano van Delden zei dat dit vanwege zijn donkere huidskleur is.

De fanatieke aanhang van de Helmonders liet maandagavond via advocaat Gitte Stevens weten dat er een handgemeen is geweest tussen enkele jonge supporters en vier Ajacieden. Wat de reden dan wel was, maken de fans niet bekend.



'Had niet mogen gebeuren'

"Er zijn over en weer klappen gevallen. Dit had niet mogen gebeuren maar het moet wel in het juiste perspectief worden geplaatst. Er is absoluut geen sprake van racistische motieven. Namens de supportersgroep van Helmond Sport worden excuses aangeboden", zegt zij.



Van Delden vertelde dat hij werd achtervolgd door supporters en ternauwernood zijn auto in kon vluchten. De vader van De Wit kreeg een trap. Ook voetbaljournalist Sjors van Been kreeg klappen.



Politieonderzoek

De politie is bezig met een onderzoek naar de vechtpartij. Er is nog niemand aangehouden. Helmond Sport is ook van plan de daders te straffen.