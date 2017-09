Eindhoven trotseert de regen om de bevrijding te vieren

EINDHOVEN - Regenjassen en paraplu’s waren nodig om dit jaar de herdenking van de bevrijding van Eindhoven bij te wonen. Maar het slechte weer weerhield mensen er maandagavond niet van alsnog naar het Stadhuisplein te komen. “Ik ben er alle jaren bij,” vertelt een vrouw van 89 strijdlustig. “Tot het eind aan toe!"

Met tranen in haar ogen vertelt ze waarom. “We hebben het allemaal meegemaakt. En ik wil ieder jaar dank betuigen aan de militairen die er nog zijn. Dat hoort bij mij.”



Brok in de keel

Veel militairen zijn er natuurlijk niet meer bij. Er zijn dit jaar nog drie Engelse veteranen die het defilé bijwonen. De verhalen van Eindhovenaren die de oorlog en de bevrijding hebben meegemaakt liggen wel voor het oprapen. “Mijn neef kwam bij ons tekeningen halen van het vliegveld. Hij is gesnapt en hij is naar kamp Vught gebracht. Hij is dood. Hij was 23 jaar,” vertelt een man met een brok in zijn keel.“



Veel van de ouderen vertellen dat ze bang zijn dat de jeugd vergeet wat er is gebeurd in de oorlog en waarom het zo belangrijk is te herdenken. “Net nog kwam ik een jongen van 22 tegen die geen idee had wat er vandaag aan de hand was. Het dringt niet tot de jeugd door. En dat is heel jammer, want ze moeten wel weten wat vrijheid is,” aldus een vrouw.



Ieder jaar wordt er in Eindhoven op 18 september een defilé afgenomen. Daarna wordt het vuur op het Stadhuisplein ontstoken. Dat is ook de de opening van de Lichtjesroute , een route die bestaat uit meer dan zestig kleurrijk verlichte projecten, verspreid over 22 kilometer.