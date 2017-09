Van Hanegem noemt Van Gerwen de Maradona van het darten

VLIJMEN - Willem van Hanegem vindt Michael van Gerwen de Maradona van het darten. Dit zei hij maandagavond in het programma Peptalk van Ziggo Sport. Mighty Mike vindt het een mooi compliment. “Ik lijk ook wel een beetje op hem, toch? Qua postuur”, grapte de darter uit Vlijmen.

“Raymond van Barneveld en Co Stompé hebben darten op de kaart gezet in Nederland”, zei Van Hanegem. Maar wat hem betreft is Van Gerwen nu de echte topper. “Ik vind Maradona de beste speler die ik ooit gezien heb. En hij is denk ik de Maradona van het darten”, zei hij.



De oud-voetballer was vroeger zelf ook verslaafd aan de sport. Hij had een dartbord in de garage. “Stond ik daar in de winter met een jas aan en muts op te gooien. Ik was opeens helemaal idolaat van die sport.”



'Ook al keer Michael Jordan genoemd'

Van Gerwen kon de anekdote en het compliment wel waarderen. “Een journalist noemde me al een keer de Michael Jordan van het darten. En nou word ik ook al de Maradona genoemd”, vertelde hij.