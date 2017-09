'Boschjaar 2016 trekt 1,4 miljoen bezoekers', gemeente Den Bosch maakt optelsom

DEN BOSCH - Het Jeroen Boschjaar 2016 heeft Den Bosch geen windeieren gelegd. Dat blijkt uit de optelsom die de stad gemaakt heeft. Het jubileumjaar van de wereldberoemde schilder Jheronimus Bosch trok in totaal 1,4 miljoen bezoekers die samen 153 miljoen euro uitgaven. Samen met de 'mediawaarde' van ruim 47 miljoen komen de verdiensten uit op meer dan 200 miljoen euro, zo becijfert de gemeente.

Den Bosch had gerekend op 1 miljoen extra bezoeker aan de stad. Dat aantal is ruim overtroffen. Volgens de gemeente stak de tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’ er met kop en schouders bovenuit. Op de expositie waren 17 van de 24 resterende schilderijen van Bosch te zien, evenals 19 van de 20 overgebleven tekeningen en schetsen. Goed voor 421.700 nieuwsgierige bezoekers uit 81 landen.

In de kijker

In 2016 was het 500 jaar geleden dat Jheronimus Bosch (± 1450-1516) overleed. Met een grootse herdenking wilde het stadsbestuur Den Bosch internationaal in de kijker zetten. De schilder kwam in de Brabantse provinciehoofdstad ter wereld en bleef er zijn hele leven wonen en werken.



Tijdens het herdenkingsjaar trokken 13 tentoonstellingen van zeven Brabantse musea, de Bosch Grand Tour, zo’n 400.000 bezoekers. De Bosch Experience kreeg er 413.000. Het ging daarbij onder meer om het beklimmen van de Sint Jan, de lichtshow op de Markt en de speciale vaartocht op de binnendieze. Ruim de helft van de inwoners van ’s-Hertogenbosch zegt dat hun trots voor ‘s-Hertogenbosch door de manifestatie toenam.

De gemeentelijke bijdrage aan het jaar was 8 miljoen euro. Dit leidde tot een effect in de stad van ruim 52 miljoen euro. Elke geïnvesteerde euro heeft daarmee voor de stad 6,50 euro aan effect opgeleverd, aldus een rekensom van het stadsbestuur. Het Boschjaar 2016 werd financieel ook gesteund door de provincie Noord-Brabant, de Haagse overheid, de EU in Brussel en sponsors.