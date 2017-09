SCHIJF - De gemeente Rucphen is dinsdagochtend begonnen met een grote controle op camping De Witte Plas in Schijf. De gemeente is bezorgd over de veiligheid en leefbaarheid op het recreatiepak.

De actie richt zich onder meer op brandveiligheid, illegale bewoning en gezondheid van de bewoners. Ook worden criminele activiteiten aangepakt.



Taskforce

Bij de controle werkt de gemeente samen met de politie, Belastingdienst, GGD West-Brabant, Taskforce en Werkplein. Dinsdagmiddag worden de resultaten van de actie bekendgemaakt.



Het is niet voor het eerst dat de camping wordt gecontroleerd. Vorig jaar werden er bij een integrale actie auto's in beslag genomen en nepwapens gevonden. Ook zijn er eerder al controles aan de poort gehouden.