"Vroeger zag ik Prinsjesdag op het NOS Journaal, nu mag ik op de voorste rij zitten."

OSS - Dinsdagochtend worden de stropdassen gladgestreken en hoedjes afgestoft voor Prinsjesdag. En dat betekent dat het een bijzondere dag is voor het kersverse Brabantse Tweede Kamerlid René Peters. Hij mag voor het eerst plaatsnemen op een paar meter van de koning. "Vroeger zag je het op het NOS Journaal, nu mag ik op de voorste rij zitten."

Voor zo'n bijzondere gebeurtenis moet je je wel voorbereiden. En dus heeft Peters speciaal een nieuwe, en zijn enige, stropdas gekocht: "Normaal draag ik er nooit één, maar voor Prinsjesdag moet je er toch een beetje goed uitzien."



Verwachtigen heeft Peters niet voor de troonrede. Hij heeft er namelijk nog nooit één gezien, zelfs niet op televisie: Lachend: "Lang stilzitten is niet mijn kerncompetentie."



Menselijk verhaal

Hij hoopt vooral op een menselijk verhaal van de koning, zegt hij. "Maar dat is hem wel toevertrouwd."



Peters was jarenlang wethouder in Oss. Maar sinds maart 2017 mag hij zichzelf Kamerlid voor het CDA noemen, verantwoordelijk voor portefeuilles als armoedebeleid en jeugdzorg.



