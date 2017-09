Lange file op de A58 na botsing busje en vrachtwagen, beknelde inzittende naar ziekenhuis

OIRSCHOT - Op de A58 is dinsdagochtend tussen Moergestel en Best een busje met een vrachtwagen gebotst. Een inzittende van de bus zat bekneld en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er twee rijstroken zijn afgesloten, staat in de rijrichting Tilburg ruim zeventig minuten file.

Van het busje, dat achterop de vrachtwagen is gebotst, is niet veel over. Rond kwart voor tien zijn de bergingswerkzaamheden gestart. Volgens Rijkswaterstaat duren de werkzaamheden vermoedelijk tot elf uur.



De kijkersfile richting Eindhoven bedraagt rond tien voor halfelf dertien kilometer.



Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Ter hoogte van Oirschot zijn nog altijd twee rijstroken richting Tilburg afgesloten. De VID raadt reizigers aan om via Den Bosch (A2/A65) om te rijden.