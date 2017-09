Albert Smit vier jaar na seksaffaire terug in gemeentepolitiek Geertruidenberg

GEERTRUIDENBERG - Albert Smit uit Raamsdonksveer keert terug in de politiek van Geertruidenberg. In 2013 kwam hij in het nieuws na een affaire met een gemeenteambtenaar. De twee stuurden elkaar seksueel getinte berichtjes. Hij stapte toen op omdat zijn gedrag in strijd was met de gedragscode voor bestuurders.

Smit werd maandagavond gepresenteerd als de nieuwe lijsttrekker van Keerpunt ’74. Hij zal de partij leiden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart.



De vrouw heeft een klacht over de seks-sms'jesingediend, maar die werd ongegrond verklaard.