Dode man gevonden in bos Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In een bosgebied aan de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom is dinsdagochtend een dode man gevonden. De politie is een onderzoek begonnen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf, meldt de politie.

Een voorbijganger vond het stoffelijk overschot rond negen uur in de buurt van een waterpompstation en alarmeerde de politie.



Recherche

Volgens een woordvoerder is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De politie sluit niets uit. De recherche en een GGD-arts zijn ter plaatse voor onderzoek.



Meer informatie volgt.