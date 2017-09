Dealer (21) opgepakt met 50 plastic zakjes en blok heroïne

TILBURG - Op de Europalaan in Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag een 21-jarige man opgepakt op verdenking van handel in harddrugs.

De Tilburger werd rond half vier gecontroleerd. Hij kon zich niet legitimeren en heeft ook geen rijbewijs.



Bij verder onderzoek vonden de agenten vermoedelijk een blok heroïne en een vijftigtal afsluitbare plastic zakjes. De man is opgesloten voor nader onderzoek.