Asbest vrijgekomen bij schuurbrand, mannen in witte pakken maken straat schoon

BEUGEN - Aan de Boxmeerseweg in Beugen wordt asbest opgeruimd. Dat ligt in tuinen, op opritten en op de weg. Het asbest is vrijgekomen bij een brand die maandagavond laat woedde. Toen ging een schuur in vlammen op. Een buurvrouw: "We hoorden een paar hele harde knallen en zagen de vlammen hoog boven het huis uitkomen. Overal in de tuin ligt nu asbest. Héél heftig!"

Een deel van de straat is afgesloten met gele linten en er staan waarschuwingsborden. Mannen met witte pakken en gezichtsbescherming van een gespecialiseerd bedrijf zijn sinds de vroege ochtend bezig met de schoonmaakklus.



Speciale slofjes

De buurvrouw: "Toen de brand woedde was al duidelijk dat er asbest in de schuur zat. Toen we vanochtend wakker werden lag er een brief op de deurmat. Daarin stond dat we de ramen en deuren dicht moeten houden." Volgens de vrouw mochten ze aanvankelijk niet naar buiten. "Nu mogen we wel weg als dat nodig is, dan moeten we speciale slofjes aan. Maar in onze tuin mogen we helemaal nog niet komen." Ze vervolgt: "Overal ligt asbest, ook bij het tuinhuisje. Dit heb ik nog nooit meegemaakt."



De gemeente Boxmeer laat op haar website weten dat de straat waarschijnlijk in de loop van de middag weer opengaat.