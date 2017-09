Bekertoernooi van start, profs en amateurs dromen van succes

EINDHOVEN - Dinsdagavond begint het hoofdtoernooi om de KNVB-beker. Naast acht Brabantse profclubs zitten ook amateurclubs Kozakken Boys en Blauw-Geel ’38 bij de laatste 64. De tien ploegen uit onze provincie krijgen allemaal de kans om, na het dramatische bekerseizoen van vorig jaar, succes te boeken.

FC Den Bosch opent dinsdag het bekerbal, de ploeg van trainer Wil Boessen speelt om vijf uur een uitwedstrijd tegen amateurclub Zwaluwen.



Donderdagavond is PSV de laatste Brabantse ploeg die in actie komt in deze ronde, de ploeg van trainer Phillip Cocu speelt een uitwedstrijd tegen de amateurs van SDC Putten. Die ploeg verloor afgelopen weekend nog met 4-0 van Eemdijk.



In 2012 werd de KNVB Beker voor het laatst gewonnen door een Brabantse club, PSV won toen voor de negende keer in de historie het Nederlandse bekertoernooi. Een jaar later verloor het de finale. Daarna ging het slecht met Brabantse clubs in het bekertoernooi. JVC Cuijk en PSV haalden allebei één keer de kwartfinale.



Amateurs

Naast FC Den Bosch en PSV spelen ook NAC, Willem II en FC Eindhoven tegen een amateurclub. De ploeg van trainer Stijn Vreven gaat woensdag op bezoek bij Achilles ’29, Erwin van de Looi gaat met zijn spelers dezelfde dag naar CSV Apeldoorn. FC Eindhoven komt dinsdag al in actie tegen Sparta Nijkerk.



De Brabantse amateurclubs spelen allebei thuis, zoals dat in deze ronde altijd is als je als amateurclub tegen de profs speelt. Kozakken Boys speelt dinsdagavond tegen Jupiler League-club De Graafschap, Blauw-Geel ’38 ontvangt in eigen huis eredivisionist VVV-Venlo. Ze dromen allebei van een stunt op een volgepakt sportpark.

RKC Waalwijk is de enige Brabantse ploeg uit de Jupiler League die het op moet nemen tegen een club uit de eredivisie, in eigen stadion neemt de Waalwijkse ploeg het op tegen Sparta. Helmond Sport en FC Oss spelen tegen een club uit dezelfde divisie, respectievelijk SC Cambuur en Almere City.Het bekertoernooi in Nederland is lastig te voorspellen. Amateurclubs die het opnemen tegen profclubs, het lijkt op voorhand makkelijk te worden voor de profs, uit de geschiedenis blijkt dat het niet zo is.Ieder jaar zijn er meerdere stunts in de KNVB-beker. Zo verloor PSV vorig jaar van Sparta en vloog FC Den Bosch er een jaar eerder in de kwartfinale uit tegen de amateurs van VVSB. Maar ook in positieve zin waren er verrassingen, zo won Kozakken Boys in 2016 van Helmond Sport en won JVC Cuijk in 2013 van MVV. Maar met acht verschillende winnaars in de laatste tien jaar lijkt het Nederlandse bekertoernooi vooraf niet te voorspellen.Het winnen van de beker was in Nederland altijd goed voor een Europees ticket. Dat is nog steeds, maar het is wel anders. De winnaar speelt volgend seizoen in de voorronde van de Europa League. Opvallend is dat trainers meer wisselspelers mogen gebruiken dan in de competitie, bij een verlenging mag er een vierde wissel doorgevoerd worden.