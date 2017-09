Subsidie opruimen drugsafval in Brabant met 200 procent gestegen

DEN BOSCH - In Brabant is vorig jaar 385duizend euro subsidie verleend voor het opruimen van drugsafval dat op grond van particulieren was gestort. In 2015 werd er 125duizend euro subsidie verleend. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van het CDA.

Het is niet logisch dat particulieren bij wie drugsafval wordt gedumpt automatisch subsidie krijgen omdat het rijk er van uit gaat dat grondeigenaren zelf moet voorkomen dat anderen jouw eigendom beschadigen. De provincie heeft op dit moment nog aanvragen in behandeling, waaronder uit de gemeente Nuenen.



LEES OOK: Drugs in Brabant: meer dumpingen, minder labs



Zelf verantwoordelijk

De dumping in Nuenen heeft tot een rechtszaak geleid. De gemeente Nuenen weigert namelijk de opruimkosten te vergoeden. De grondeigenaar heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. Die heeft aangevoerd dat grondeigenaren dus zelf verantwoordelijk zijn voor de bescherming van hun grond. De uitspraak in deze zaak is 3 oktober. Dan weet de provincie hoe de rechter daar over oordeelt en kan er een besluit worden genomen over de subsidieaanvraag.



Ondertussen lobbyen provincies in Den Haag om te bereiken dat het opruimen van drugsafval voor honderd procent door de overheid wordt betaald, nu is dat nog 50 procent.



LEES OOK: Nachtmerrie door drugsdumpingen, man moet opruimkosten van 26.000 euro zelf betalen