Basisschool spreekt zowel pesters, meelopers als hun ouders aan, en dat werkt

ROOSENDAAL - Basisschool De Singel in Roosendaal denkt te weten hoe pesters en meelopers het best aangepakt kunnen worden. Ze besteden aandacht aan het fenomeen met een antipestplan. En dat werkt, vinden de kinderen en de juf.

In groep acht van juf Lian van Oosterhout zijn het allemaal brave kinderen. Om te zorgen dat er niet gepest wordt, werken ze met een speciale No Blame-methode. "Wij zoeken nooit naar een schuldige", legt Lian uit. "Wij helpen zowel het slachtoffer als de pester. Maar wij willen ook de meelopers en het publiek wijzer maken."



En niet alleen de kinderen worden erbij betrokken. "Ook de ouders van de pester, het slachtoffer en soms ook de meelopers", zegt Lian. "Want de pester pest niet voor niks, die compenseert iets wat hij tekort komt, en daar kijken we ook naar."De kinderen doen allerlei activiteiten en spelletjes om bewust te worden van pesten. Op dinsdagmorgen is het normaal tijd voor rekenen, maar er wordt een uitzondering gemaakt. De dag begint met een rollenspel en speciale anti-pestspelletjes. Kinderen moeten in een vak gaan als ze het eens zijn met een stelling.Als de stelling luidt 'Ik durf een pester tegen te spreken' gaat Nassim in het ja-vak staan. Want een pester tegenspreken vindt hij wel een beetje eng, maar hij durft wel te zeggen 'waarom doe je dat, je vindt het toch ook niet leuk als we dat bij jou doen.'Volgens Nassim werken de anti-pest lessen goed. "Mensen gaan zo beseffen dat het niet leuk is om gepest te worden", zegt hij.Volgens Lian is pesten, helaas, van alle tijden. “Ik ken verhalen van een verzorgingstehuis waar gepest werd en op de werkvloer gebeurt het ook." Hoewel pesten altijd plaatsvindt, is het met de jaren wel veranderd."Digitaal pesten is echt een heel groot probleem en het wordt vooral door de kinderen zelf heel erg onderschat. Ze denken dat het toch maar woorden zijn, maar het zijn wel woorden die nooit meer weggehaald kunnen worden."