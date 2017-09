Strafrechtelijk onderzoek tegen Den Ouden na lekkage van ammonium in de Aa

DEN BOSCH/HELMOND - Het mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond heeft een vervuiling van de Aa in augustus niet snel genoeg gemeld. Daarom wordt er een bestuursrechtelijk en een strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken ingesteld. Dat blijkt uit antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van de Partij van de Arbeid.

Volgens GS is er geen sprake van een illegale lozing. In augustus ontsnapte er een hoeveelheid ammonium bij de Helmondse mestverwerker. Via rioleringen en een waterzuivering kwam dat in het riviertje de Aa. De gemeente Helmond adviseerde boeren het water uit de Aa tijdelijk niet te gebruiken als drinkwater voor de dieren.



Waterzuivering van slag

De waterzuiveringsinstallatie was enkele dagen van slag omdat die de vervuiling niet kon verwerken.



LEES OOK: Waterzuiveringsinstallatie hapert nog steeds na lozing ammonium in rivierwater



Den Ouden beweerde dat er direct na de ontdekking van de lekkage bij de overheden aan de bel is getrokken. Gedeputeerde Staten benadrukken in hun antwoorden dat er weliswaar sprake was van een ongewoon voorval, veroorzaakt door een technisch mankement, maar GS bestrijden de versie van Den Ouden dat de lekkage direct is gemeld zoals wettelijk is voorgeschreven. “Omdat dit niet is gebeurd wordt hiertegen bestuursrechtelijk en strafrechtelijk opgetreden”, aldus GS.



LEES OOK: Mestbedrijf over vervuild water: ‘We wisten niet dat de impact zo groot zou zijn’