Voetbalclub neemt afscheid van clubicoon Harrie, zonder poespas want daar hield 'ie niet van

LUYKSGESTEL - Alle wedstrijden van voetbalvereniging De Raven uit Luyksgestel van zaterdag zijn afgelast. Op die dag is de uitvaart van erelid Harrie van der Heijden. Het 75-jarige clubicoon stierf aan zijn verwondingen nadat zondag een auto zijn huis binnenreed op de plek waar hij lag te slapen.

Er wordt dezer dagen veel gepraat over de overleden clubman pur sang. Harrie van der Heijden werd getroffen door een bizar noodlot. Toch zijn er niet alleen maar tranen bij voetbalclub De Raven.



Voorzitter Bert Willems: "Er komen allerlei verhalen van vroeger naar boven. 'Weet je nog toen, of weet je nog dat.' Dat is mooi om te zien. Harrie had echt hart voor de club. Zo worden ze niet meer geboren."



Van der Heijden was meer dan 60 jaar lid van De Raven. Hij was jarenlang jeugdvoorzitter, hij was veldconsul, hij organiseerde kaartavonden waarvan de opbrengst naar het jeugdvoetbal ging, was grensrechter en ging met de jonge leden naar toernooien.



De laatste jaren was hij vooral fervent supporter van het eerste elftal. "En hij zorgde voor sociale controle op het sportpark, hield een oogje in het zeil."



'Geen poespas'

Zaterdag staat niet alleen voor de familie van Harrie, maar zeker ook voor zijn voetbalvrienden, in het teken van de uitvaart. Leden van de club komen voorafgaand aan het afscheid samen in de kantine. Gevoetbald wordt er die dag niet. Zondag gaan de wedstrijden wel door. Spelers van het eerste elftal en alle andere teams dragen dan rouwbanden en zijn een minuut stil.



Een herdenkingshoekje in de kantine van De raven is er niet. En dat is een heel bewuste keus: "Dat zou hij niet gewild hebben. Geen poespas!"