Mavoleerlinge uit Oosterhout wint publieksprijs met 'gepimpte' troonrede

OOSTERHOUT - Leden van de Staten-Generaal: minderjarigen moeten een eigen advocaat krijgen als hun ouders gaan scheiden. Met dit voorstel won de 14-jarige Roos Janssen uit Oosterhout samen met Jody Otten uit Made maandagavond in De Haag de publieksprijs in de landelijke wedstrijd 'Pimp de Troonrede'.

De scholieren van de Effent mavo in Oosterhout maakten de eigen troonrede in een project met andere leerlingen van de school. Zij stelden voor minderjarige kinderen in heftige scheidingszaken het recht te geven op een eigen advocaat.



Belangen van het kind

Op dit moment kan de rechter een curator aanstellen als de belangen van het kind in het geding komen. De curator houdt vooral de belangen van het gezin in het oog. Janssen en Otten vinden dat kinderen een eigen advocaat moeten kunnen inschakelen als hun belangen lijnrecht tegenover die van hun ouders staan.



De publieksprijs bestaat uit een rondleiding door de Tweede Kamer en een cadeaubon. De juryprijs voor de schrijfwedstrijd werd gewonnen door Isabella de Munck uit Leiden. Haar alternatieve troonrede gaat over duurzame kleding.



Kenniscentrum

De wedstrijd werd uitgeschreven door ProDemos, kenniscentrum voor democratie en rechtsstaat. In totaal werden 86 alternatieve troonredes ingezonden.