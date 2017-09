Familie terreurverdachte in angst: 'We zijn bang dat familieleden iets wordt aangedaan'

TERHEIJDEN - De Terheijdense familie van de Londense terreurverdachte Yahyah F. leeft in angst. Hun broer en zwager zou betrokken zijn geweest bij de aanslag, afgelopen vrijdag in de Londense metro. Hierbij raakten 29 mensen gewond. Twee verslaggevers van Omroep Brabant spraken met het echtpaar. "Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan."

Op een grote hoekbank zit het echtpaar. De man kijkt onrustig op zijn telefoon naar nieuws over zijn broer in Engeland. De vrouw is verontrust en bang. Het nieuws van de arrestatie kwam maandagochtend keihard aan.



Het gezin wil anoniem blijven. Ze zijn bang. Zij doet het woord in het Engels. Het stel volgt Nederlandse les, maar worstelt op moeilijke momenten nog te veel met onze taal.



Bang

"We zijn met name bang. Bang voor de gezondheid van zijn moeder, die heeft hartproblemen en dit heeft daar zeker effect op", legt het stel uit.



Door de oorlog is de familie verspreid geraakt over Egypte en Europa. "We vrezen vooral voor de veiligheid van onze familie, met name die in Egypte. Op social media gaan verschrikkelijke verhalen rond en ik ben bang dat slechte mensen ze wat aandoen."



Onschuldig

Er is volgens de twee geen twijfel mogelijk. Yahyah is onschuldig, vertelt de vrouw van het stel stellig: "Alle partijen in Syrië hebben onze familie kwaad gedaan. De regering heeft ons huis in brand gestoken en mijn man ontvoerd. Vier maanden hoorden we niets van hem. Mijn broer is vermoord door Al-Nusra en een oom is door IS onthoofd. Het is totaal onlogisch om te denken dat mijn zwager gelinkt kan worden aan een van die partijen.”



We zijn Syrië ontvlucht om een beter leven op te bouwen. "Juist Yahyah was zo positief, zijn persoonlijkheid maakt een aanslag door hem onlogisch." Toch heeft de Britse politie Yahyah F. aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de bom in het metrostation Parsons Green gemaakt te hebben.



Zijn familieleden denken dat er een ander reden is dat Yahyah aan de aanslag wordt gelinkt. “Hij heeft in hetzelfde huis gewoond als de andere verdachte, dat moet het zijn.”



Dit voorjaar overleed in Egypte de vader van de verdachte en zijn broer in Terheijden. De familie was in rouw. “Ik ben als een tweede moeder voor mijn zwager, dus ik nodigde hem uit om hier het Suikerfeest te komen vieren”.



Dat is nu drie maanden geleden. Het gezin merkte niets vreemds aan Yahyah. “ Hij was erg positief en ambitieus. Hij wilde zijn vader trots maken door een studie te volgen. Hij wilde een gezin, kinderen en een rustig leven.”



Oneerlijk

Tussen de angst en onzekerheid is ook frustratie en woede te merken. “Het is zo oneerlijk, zijn naam en foto zijn overal. Hij is alleen nog maar opgepakt, niet eens veroordeeld. Overal staan zo veel negatieve reacties, het liefst beantwoordde ik ze allemaal.”