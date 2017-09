Nazomer in aantocht, jas mag weer uit dit weekend

EINDHOVEN - Het wordt een topweekend. Qua weer in elk geval. Wie vanwege een gebrek aan zonnestraaltjes en een overschot aan grijze regenluchten al bijna in een herfstdipje was geschoten, kan opgelucht ademhalen. Zaterdag en zonnig wordt het zonnig en kunnen we zomaar de 21 graden aantikken.

Het wordt mooi, bevestigd Reinier van den Berg van MeteoGroup. "Maar zoals dat gaat in de herfst, zitten er wel wat addertjes onder het gras. Er staat weinig wind en 's ochtends kan mist ontstaan. Omdat de zon laagstaat, duurt het even voor mist en bewolking plaatsmaken voor nazomerweer."



Wie 's ochtends al vroeg uit het raam kijkt of naar buiten gaat, kan dus het gevoel hebben bedrogen uit te komen. Maar geen nood, draai je nog een keertje om en kijk later op de dag nog eens naar buiten. Grote kans dat je een stralen zonnetje ziet: "In de loop van de ochtend of 's middags moet het mooi worden. Zowel zaterdag en zondag kan het 21 graden worden."



Lekker! Maar eigenlijk niet eens uitzonderlijk. Want een graad of 19 is héél gemiddeld voor de tijd van het jaar. En toch zal het beloofde zonnige weekend voor velen als een heuse traktatie voelen. "Het is nazomer. En de zachte temperaturen hebben we de laatste tijd wel gemist."