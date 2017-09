Overlijden voetballer Helmondia biedt stof tot nadenken; wel of geen verplichte hartcontroles?

EINDHOVEN - Het was een grote schok toen afgelopen maandag een 26-jarige voetballer met hartfalen in elkaar zakte en overleed tijdens een voetbalwedstrijd van Helmondia. Het is al de derde voetballer sinds mei die in Nederland is overleden aan hartfalen. Deskundigen zijn het oneens over mogelijke oplossingen. Belangrijkste twistpunt: moeten er verplichte hartcontroles komen voor amateursporters?

Sportarts Bert van Essen van het Sport Medisch Centrum in Veldhoven ziet het als optie om verplichte medische controle in te stellen bij grote evenementen, zoals de marathon in Eindhoven. "Bij mensen onder de 35 zijn het bijna altijd aangeboren hartafwijkingen die voor problemen zorgen. Vaak hebben ze er geen last van, tot het plots te laat is." Zo'n test kan volgens Van Essen deze mensen er in ieder geval voor een deel uitfilteren.



Van Essen: "Naast het persoonlijke drama zijn de gevolgen voor zo'n marathon heel groot als er iemand overlijdt. Het staat op alle voorpagina's en overschaduwt alles."



Miljoenen mensen

In de Telegraaf gaat cardioloog Nicole Pankhuyzen nog een stap verder dan Van Essen. Zij pleit voor een verplichte test voor heel sportend Nederland, iets wat in Frankrijk en Italië gangbare praktijk is. Maar dat gaat Van Essen te ver: "Je moet dan miljoenen mensen testen, dat is echt een enorme operatie."



Twijfelachtig

Bij Golazo Sports SX, organisator van de Marathon Eindhoven, lopen ze überhaupt niet warm voor enige vorm van verplichte controles. "Dat is iets wat je landelijk moet invoeren. Maar er doen jaarlijks meer dan 1.300000 mensen mee aan hardloopevenementen in Nederland. Die kan je bijna niet allemaal controleren. Het is bovendien twijfelachtig of zo'n verplichte test ook echt werkt en iedereen eruit filtert."



LEES OOK: Voetballer (26) Helmondia overleden nadat hij tijdens rust in elkaar zakte



Voorlichting

Anja Bruinsma, directeur van de Vereniging van Sportgeneeskunde, is tegenstander van enige vorm van verplichte tests. Een te grote inspanning die te weinig oplevert volgens haar.



Ze benadrukt vooral goede voorlichting: "We werken samen met hardloopverenigingen om mensen bewust te maken van de risico's. Als je weet dat hartklachten in de familie zitten, dan kan je zelf het initiatief nemen om je te laten testen." Bruinsma wijst ook op de mogelijkheid om via een online vragenlijst te onderzoeken of je risico loopt.



Over één ding zijn alle deskundigen het wel eens: Ja, er zijn negatieve risico's verbonden aan sport. Maar de positieve effecten zijn natuurlijk veel groter.