Eloy Room hoopt op voortzetting 'bekerkeeper'-traditie bij PSV

EINDHOVEN - Ingeklemd tussen de de topwedstrijden tegen Feyenoord en zondag in Nieuw Galgenwaard tegen FC Utrecht, lijkt de bekerwedstrijd voor PSV bij de amateurs van SDC (Sterk Door Combinatie) Putten donderdagavond een verplicht nummer. Maar bekervoetbal heeft zijn eigen wetten, underdogs weten nogal eens te stunten tegen de favorieten en het winnen van de KNVB-beker is dit seizoen een heuse doelstelling voor PSV.

En dus wordt ook deze wedstrijd uiteraard serieus voorbereid door trainer Phillip Cocu en zijn uitgebreide staf. Inclusief een besloten training, daags voor de kraker tegen de zaterdag-hoofdklasser op Sportpark Puttereng.



Toch ligt het voor de hand dat tegen Putten enkele andere spelers de kans krijgen om zich vanaf de aftrap te laten zien. De afgelopen seizoenen kreeg bijvoorbeeld tweede keeper Remko Pasveer een basisplaats tijdens de bekerwedstrijden. Of die traditie ook wordt voortgezet met Eloy Room is nog een vraagteken.



'Bekerkeeper' Room?

Room: “Ik heb het hierover nog niet gehad met de trainer. Voor mij is het ook nog afwachten. Natuurlijk hoop ik er wel op.” En dat klinkt logisch voor de ambitieuze keeper, die van Vitesse kwam maar voorlopig genoegen moet nemen met een plek op de bank en af en toe een wedstrijd in Jong PSV. Want concurrent Jeroen Zoet is bij PSV gebleven en is, zeker na zijn wedstrijd tegen Feyenoord, de onomstreden eerste keeper bij PSV.



Room: “De eerste periode bij PSV is me goed bevallen en ik heb het hier goed naar mijn zin. Dat Jeroen een goede wedstrijd heeft gespeeld is goed voor het team. Maar ik moet gewoon goed mijn best blijven doen en dan komen de kansen wel.”

En één van die kansen wordt voor Room dus wellicht het bekerduel tegen Putten. Een wedstrijd die, een paar dagen vóór FC Utrecht, ook zijn valkuilen kan hebben.



Bekerstunt voorkomen

“Er zijn altijd verrassingen in het bekertoernooi. Dat moeten we dus voorkomen. Voor ons is het zaak om er met focus en serieus naar toe te gaan en die overwinning mee te slepen. Nú gaat het om deze bekerwedstrijd. Daarna kunnen we het pas over FC Utrecht gaan hebben.”