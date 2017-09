Wie zijn de drie winnaars van de Brabantbokalen voor 2017...?

DEN BOSCH - Anna UitdeHaag uit Den Bosch, Harry Verhoeven uit Bergeijk en Peter-Louis Vrijdag uit Valkenswaard hebben de Brabantbokaal 2017 gewonnen. De onderscheiding van het Prins Bernhard Cultuurfonds is bestemd voor vrijwilligers die zich inspannen voor cultuur en natuur. De prijs wordt halverwege november uitgereikt door commissaris van de Koning Wim van de Donk op een feestje in een kerk in Sprundel.

Wie zijn de drie winnaars?



* Anna Uitde Haag, zij is de directeur van de Koningstheateracademie in Den Bosch. Zij heeft er voor gezorgd dat deze academie een erkende HBO-opleiding werd, de eerste opleiding voor cabaretiers in Nederland op dat niveau.





, kunstenaar met een atelier in Bergeijk. Hij zet zich in voor klassieke ambachten in de provincie en voor het Techniekhuys in Veldhoven., de oprichter van het Steendrukmuseum Valkenswaard. Het Steendrukmuseum laat zien hoe belangrijk de steekdruktechniek vroeger was maar laat ook kunstenaars van nu nieuw werk maken met oude persen.Het Prins Bernhard Cultuurfonds reikt de Brabantbokalen uit sinds 2008. Iedereen die de onderscheiding wint, wordt lid van een bijzonder gezelschap met de naam 'De Brabantse Hoeders'. Elk jaar spannen zij zich in voor een cultureel project. Dit jaar zijn dat kerkgebouwen die door de ontkerkelijking leeg komen te staan. Vandaar dat de bokalen in een oud kerkgebouw worden uitgereikt.