FC Den Bosch opent bekertoernooi tegen amateurs [LIVE]

EINDHOVEN - Het hoofdtoernooi van de KNVB-beker begint dinsdagavond. FC Den Bosch speelt om vijf uur als eerste, later op dinsdag komen ook RKC Waalwijk, Helmond Sport, Kozakken Boys, FC Oss en FC Eindhoven in actie.

Zwaluwen-FC Den Bosch 0-0

FC Den Bosch speelt een uitwedstrijd tegen vv Zwaluwen. In Vlaardingen gaat de ploeg van trainer Wil Boessen op zoek naar de zege en een ticket voor de volgende ronde. De oefenmeester heeft zijn elftal op zeven plaatsen gewijzigd.



De eerste kans was voor Zwaluwen, maar Jerry Scholman schoot net naast. Kort voor rust is Den Bosch dicht bij de openingstreffer. Bart Biemans kopt een vrije trap voorbij de doelman van de thuisploeg, maar zijn inzet wordt door een verdediger van de lijn gehaald. Bij rust is het 0-0.



RKC is de enige Brabantse club uit de Jupiler League die het op moet nemen tegen een ploeg uit de eredivisie. In eigen huis ontvangt de hekkensluiter van het tweede niveau in Nederland het Rotterdamse Sparta.Helmond Sport opent het bekerseizoen met een wedstrijd tegen SC Cambuur. De ploeg uit Leeuwarden maakte afgelopen jaar veel indruk in het bekertoernooi. Pas in de halve finale werd Cambuur uitgeschakeld door AZ, eerder won het wel van Ajax en FC Utrecht.Danny Buijs weet dat De Graafschap favoriet is tegen Kozakken Boys. "De kans is groot dat je de wedstrijd gaat verliezen, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Laten we hopen dat het publiek er weer eens achter gaat staan."Een jaar geleden zorgde Kozakken Boys voor een stunt door Helmond Sport met 3-0 te verslaan. Buijs geniet er nog van. "Zo winnen van een Jupiler League-ploeg maak je niet vaak mee. Het is nu leuk als we er een lange wedstrijd van kunnen maken."Trainer Klaas Wels kiest in het bekertoernooi voor andere spelers dan in de competitie. "Er zullen wat andere jongens starten, want we hebben een grote en fitte groep met gelijkwaardige spelers. Deze keuze is geen kwestie van het wel of niet serieus nemen van het bekertoernooi of Almere City. Dit gaat om onze eigen groep."De afgelopen vijf jaar werd FC Oss in de eerste ronde uitgeschakeld.Trainer Wilfred van Leeuwen weet dat zijn ploeg het eigenlijk nooit goed kan doen tegen Sparta Nijkerk. "We zijn zaterdag gaan kijken. Het is een grote amateurclub. Ik weet uit het verleden hoe het werkt. Het is misschien wel hun wedstrijd van het jaar, ze zullen er alles aan doen om een goed resultaat te halen.""FC Eindhoven kan alleen maar verliezen. Als je met 5-0 wint, dan had het 6-0 moeten zijn. En als je met 1-0 verliest, is Sparta Nijkerk de stuntploeg van de avond", aldus Van Leeuwen.