Voor 100 miljoen aan cocaïne onderschept, twee mannen opgepakt in Breda

BREDA - De douane heeft in Antwerpen een container met 3800 kilo cocaïne onderschept. De container was bestemd voor een adres in Breda. Twee mannen uit Oosterhout en Roosendaal zijn aangehouden. Volgens de Landelijke Eenheid van de politie heeft de drugs een straatwaarde van 100 miljoen euro.

De zeecontainer was geladen met bananen en kwam uit Colombia. Dit weekend bleek bij een controle in de Antwerpse haven dat er naast de bananen bijna 4000 kilo coke in de container zat. "Die is er in de haven uitgehaald", vertelt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.



De container werd maandag op een adres in Breda bezorgd. "Daar waren twee mannen die natuurlijk op die coke zaten te wachten. Maar toen stonden wij daar en hebben de mannen aangehouden." Het gaat om een 56-jarige man uit Oosterhout en een 39-jarige man uit Roosendaal.