Miljoenennota: Brabant moet nog even geduld hebben

EINDHOVEN - De miljoenennota biedt dit jaar weinig concreets voor Brabant. Wie hoopvol uitkeek naar concrete bedragen voor Mainport Eindhoven of de extra miljoenen die politieke leiders toezegden voor de aanpak van criminaliteit in Brabant moet geduld hebben. Het kabinet houdt het kruit droog en laat echte beslissingen waarschijnlijk over aan de opvolgers.

De begroting is gemaakt door het demissionaire kabinet, dat bestaat uit ministers van VVD en PvdA. De PvdA’ers maken straks plaats voor collega’s van D66, CDA en Christenunie. Die hebben andere ideeën en daarom staat er nog weinig vast voor het komende jaar.



Criminaliteitsbestrijding

Tijdens het Debat van het Zuiden in de aanloop naar de verkiezingen in maart zeiden de lijsttrekkers van de grote partijen nog dat er extra geld naar Brabant zou gaan om de criminaliteit te bestrijden. Niemand wilde zich vastpinnen op een bedrag. In de begroting word ook geen bedrag speciaal voor Brabant genoemd.



Mainport

Brainport Eindhoven kreeg dit jaar de status van mainport. Dat betekent dat Zuidoost-Brabant samen met Schiphol en de Rotterdamse haven tot de belangrijkste economische gebieden wordt gerekend. Daar wordt het geld verdiend. In Zuidoost-Brabant hopen ze op extra geld om de economische motor verder te ontwikkelen. De minister van Economische Zaken schrijft dat daar in 2018 verder over gesproken zal worden.



Woensdrecht

In de begroting van het ministerie van Defensie is veel aandacht voor de ontwikkeling van Logistiek Centrum Woensdrecht. Daar worden alle onderdelen van de Europese Joint Strike Fighter opgeslagen. Zeventig bedrijven zullen daar van profiteren. Geen nieuws, maar voor Noord-Brabant is het een opsteker dat met die passage in de begroting van Defensie nog eens extra aandacht is voor deze uitbreiding van de werkgelegenheid.



