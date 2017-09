Oktoberfest het vaakst in Brabant, nergens zoveel bierfeesten in Duitse stijl

BOXTEL - Nergens worden er zoveel Oktoberfest-feesten georganiseerd als hier in Brabant. Maar daar is niet iedereen blij mee. In Boxtel moeten de organisaties voor de rechter uitvechten of de bierfestivals er überhaupt komen.

Als er één provincie is waar je als Oktoberfest-liefhebber je hart kunt ophalen, dan is het wel Brabant. Nergens worden er zoveel feesten georganiseerd: acht Oktoberfeesten door de hele provincie. Dat blijkt uit cijfers van website Feestkleding 365. Limburg staat op een tweede plek met zeven bierfestivals en in Utrecht zijn drie feesten genoeg voor een derde plek.



Oktoberfest voor de rechter

Toch staat niet iedereen in de rij om in lederhosen of dirndl mee te hossen. Woensdag wordt namelijk voor de rechter in Den Bosch aangevochten of het Oktoberfest in Boxtel er mag komen. “Ja, dat gaat voornamelijk over de geluidsnormen. De buurtbewoners zijn deze rechtszaak begonnen omdat de toegestane geluidsniveau’s onduidelijk zijn”, legt organisator Mike van Dijk van het Oktoberfest Boxtel uit.



“Ze zijn niet tegen het Oktoberfest zelf. Er staat in de vergunning niet duidelijk vermeld wat nou de geluidsnormen zijn, terwijl dat in andere gemeentes wel zo is. Van beide kanten is het dus handig als er duidelijke regels komen. We gaan er wel vanuit dat we er samen uit komen en dat het gewoon doorgaat allemaal.”



Online versus offline

Het online zoekgedrag van de Brabantse Oktoberfest-vierders blijft wel nog een beetje achter. Terwijl Brabant de meeste feesten heeft, zoeken ze in Limburg op internet het meest naar Oktoberfest gerelateerde zaken. Brabant staat na Overijssel op een derde plek.